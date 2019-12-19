SarÄ±yer Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri geÃ§tiÄŸimiz SalÄ± gÃ¼nÃ¼ SarÄ±yer, Maslak'ta bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin Ã¶nÃ¼nde uygulama yapÄ±yordu. Ekipler, Ã§akarlÄ± bir aracÄ± ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine durdurdu. AraÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Enes Ã–.(25) polis ekiplerine, 'milletvekili' sÄ±fatÄ±yla imzalanmÄ±ÅŸ 'TBMM araÃ§ giriÅŸ kartÄ±' ve 'araÃ§ gÃ¶revlendirilme' belgesi gÃ¶sterdi. Bunun Ã¼zerine belgelerin sorgulamasÄ±nÄ± yapan ekipler evraklarÄ±n meclisten verilmediÄŸini belirledi. ÅžÃ¼phelinin Ã¼stÃ¼nde ve aracÄ±nda yapÄ±lan aramalarda ise Mustafa E. adÄ±na dÃ¼zenlenmiÅŸ polis kimlik kartÄ± fotokopisi ele geÃ§irildi. ÅžÃ¼pheli, ekiplere gÃ¶sterdiÄŸi evraklarÄ±n sahte olduÄŸunun anlaÅŸÄ±lmasÄ± Ã¼zerine gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

SoruÅŸturmayÄ± derinleÅŸtiren ekipler, ÅŸÃ¼phelinin ifadesinde belgeleri kendisini polis olarak tanÄ±tan Yasin isimli bir kiÅŸiden 7 bin 500 lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrendi. Ekipler, kimliÄŸini tespit ettikleri Yasin S.(35) isimli ÅŸÃ¼phelinin Fatih, AkÅŸemsettin Mahallesi'ndeki evine baskÄ±n yaptÄ±. Yasin S. evde bulunamazken, evde yapÄ±lan aramalarda, Meclis idari amiri sÄ±fatÄ±yla imzalanmÄ±ÅŸ ve 5 araÃ§ iÃ§in dÃ¼zenlenmiÅŸ TBMM araÃ§ giriÅŸ kartÄ±, araÃ§ gÃ¶revlendirme belgesi ve daÄŸÄ±tÄ±m listesi belgesi, Meclis idari amiri sÄ±fatÄ±yla imzalanmÄ±ÅŸ T.C. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± fors kartÄ± ele geÃ§irildi.Â

Yasin S.'nin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ederken, ÅŸÃ¼pheli Enes Ã–. emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Enes Ã–. Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.Â

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