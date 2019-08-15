İstanbul'da sıcaklıklar azalıyor! Hava durumu Cuma günü nasıl olacak?

Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede İstanbul'un bu gece yarısından itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği bilgisi vatandaşlar ile paylaşıldı. Yağışlı havanın Cuma-Cumartesi günleri etkili olması beklenirken hava sıcaklıklarında ise 2 ila 4 derecelik bir düşüş yaşanacağı bilgisi paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklıkların 4 ila 6 derece yükseleceği duyuruldu.

İstanbul serinleyecek

Bugünden itibaren yağışlı sistemin etkisine giren İstanbul ve çevresinde yarın ve cumartesi günü sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerine inecek. Bir süredir devam eden sıcak hava yerini yağışa bırakarak İstanbul'u serinletecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye bugünden itibaren yağışlı sistemin etkisine girdi.

Yarın, Marmara Bölgesi, Karadeniz, iç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay ve Adana çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yurdun diğer kesimlerinde ise hava parçalı az bulutlu olacak.

Kuzeydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yağışlı havanın etkisiyle yarından itibaren kuzey ve iç kesimlerde azalmaya başlayacak.

Yağışın etkisiyle sıcaklıklar düşecek

Dün gece ve sabah bazı bölgelerde yağış görülen İstanbul ve çevresinde ise bulutlu hava etkisini sürdürecek. Yarın ve cumartesi günü, sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği kentte, hava sıcaklıkları ise 2 ila 4 derece düşerek mevsim normallerinde seyredecek.

Sıcaklıkların cuma ve cumartesi 28, pazar günü de 29 derece civarında seyretmesi beklenirken, yağışlı hava Karadeniz'e geçecek. İstanbul'da pazar günü parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da sıcak hava uyarısı

Bölgede sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Doğu Anadolu Bölgesi için sıcak hava uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zamanla orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Ardahan'da 11, Kars'ta 12, Ağrı'da 14, Erzurum'da 15, Iğdır ve Erzincan'da 10, Tunceli'de 22 derece ölçüldü.

Gün içinde hava sıcaklıklarının Tunceli'de 39, Iğdır ve Erzincan'da 38, Ağrı'da 34, Erzurum'da 33, Kars'ta 32 ve Ardahan'da 21 derece olması bekleniyor. Bölgede mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Konya'nın güney kesimleri, Artvin, Ardahan ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli,Akdeniz kıyıları ile yarın Ülkemizin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde Bursa ve Bandırma çevreleri, yarın Çanakkale dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 21°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 22°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar, yarın Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı

DENİZLİ 22°C, 35°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı

İZMİR 24°C, 31°C

Az bulutlu

MANİSA 24°C, 33°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Göller yöresi ile yarın Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 34°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 25°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 24°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Ankara, Çankırı, Konya'nın güney kesimleri, Kırşehir ve Kırıkkale çevreleri, yarın Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 32°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 19°C, 31°C

Parçalı bulutlu

KONYA 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Zonguldak, Karabük ve Bolu, yarın Düzce, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 24°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 21°C, 26°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 17°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 13°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 28°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık