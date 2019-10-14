Ä°stanbul'da silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma: YaralÄ±lar var

Olay, saat 21.00 sÄ±ralarÄ±nda YeÅŸilken Mahallesi Birlik Caddesi Ã¼zerinde meydana geldi.



Ä°ddiaya gÃ¶re, iki grup arasÄ±nda henÃ¼z belirlenemeyen nedenle kavga Ã§Ä±ktÄ±. Kavgada silahlar Ã§ekildi, 3 kiÅŸi yaralandÄ±. Bildirilmesi Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri yaralÄ±larÄ± Ã§evredeki hastanelere kaldÄ±rdÄ±. Polis, olaya iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. BÃ¶lgeye Ã¶zel harekat polisleri de sevk edildi.









SaldÄ±rgan ya da saldÄ±rganlarÄ±n saklandÄ±klarÄ± adres belirlendi. Ã–zel harekat polislerinin adrese operasyon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â