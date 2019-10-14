Ä°stanbul'da silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma: YaralÄ±lar var

14.10.2019 - 21:53 | | DHA
Ä°stanbul'da silahlÄ± çatÄ±ÅŸma: YaralÄ±lar var
AvcÄ±lar'da iki grup arasÄ±ndan henÃ¼z belirlenemeyen nedenle silahlÄ± kavga Ã§Ä±ktÄ±. Kavgada 3 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken polis Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. BÃ¶lgeye Ã¶zel harekat polisleri de sevk edildi. SaldÄ±rgan ya da saldÄ±rganlarÄ±n Â saklandÄ±klarÄ± adres belirlendi.Â
Olay, saat 21.00 sÄ±ralarÄ±nda YeÅŸilken Mahallesi Birlik Caddesi Ã¼zerinde meydana geldi.
Ä°ddiaya gÃ¶re, iki grup arasÄ±nda henÃ¼z belirlenemeyen nedenle kavga Ã§Ä±ktÄ±. Kavgada silahlar Ã§ekildi, 3 kiÅŸi yaralandÄ±. Bildirilmesi Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri yaralÄ±larÄ± Ã§evredeki hastanelere kaldÄ±rdÄ±. Polis, olaya iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. BÃ¶lgeye Ã¶zel harekat polisleri de sevk edildi.
SaldÄ±rgan ya da saldÄ±rganlarÄ±n saklandÄ±klarÄ± adres belirlendi. Ã–zel harekat polislerinin adrese operasyon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â
Katil zanlÄ±sÄ±ndan tüyler ürperten ifadelerAntalyaâ€™da kafasÄ±na poÅŸet geçirilip, el ve ayaklarÄ± baÄŸlÄ± halde ölü bulunan belediye çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ± öldürdüÄŸü iddiasÄ±yla tutuklanan 3 sanÄ±k hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. SanÄ±klardan Muhammet Y.'nin ifadeleri ise tüyleri ürpertti.