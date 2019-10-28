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28.10.2019 - 15:33 | | İHA

İstanbul'da skandal görüntü! Öğrenciler 'besmele', 'peygamber' yazan kağıtların üzerine bastırıldı

Çekmeköy’de bir ilkokulun öğrencileri üzerinde 'besmele', 'peygamber' gibi dini kavramların yazılı olduğu kağıtların üzerine ayaklarıyla bastırıldı. Çocukların kağıtları ayakları altına aldığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Öte yandan, polisler okulda inceleme yaptı.

İstanbul'da skandal görüntü! Öğrenciler 'besmele', 'peygamber' yazan kağıtların üzerine bastırıldı

İHA'nın haberine göre; Çekmeköy’de bir ilkokulda öğrenciler, iddiaya göre, üzerine 'besmele', 'peygamber' gibi kelimelerin yazılı olduğu kağıtların üzerine ayakları ile bastırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler vatandaşlardan büyük tepki aldı. Öte yandan, polis, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçti. Okula gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde çocuklar üzerinde yazı bulunan kağıtların üzerine basıyor.

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