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18.09.2019 - 17:41 | | FERİT ZENGİN

İstanbul'da şok baskın! Hamur makinesini kullanmışlar

İstanbul’da kuru tütüne glikoz, renklendirici ve tatlandırıcı katarak sözde nargile tütünü yapan bir şebekeye baskın düzenlendi. Operasyonda yüklü miktarda kaçak ve sahte nargile tütünü ele geçirildi. İşbaşında makineleri kapatmaya fırsat bulamadan yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da şok baskın! Hamur makinesini kullanmışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, Bayrampaşa, Demirkapı Caddesi üzerindeki atölye görünümündeki bir adreste kaçak nargile tütünü imal edildiği yönündeki ihbarı değerlendirdi. Yapılan takip çalışmalarının ardından ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Kaçak ve sahte nargile tütünü yaptığı belirlenen yere giren ekipler, çalışanları işbaşında yakaladı.

Çuvallar içerisinde ve yere serili halde kilolarca kuru tütün ile kovalar içerisinde nargile tütünü buldu. Kuru tütüne glikoz, renklendirici ve tatlandırıcı aroma katarak nargile tütünü yaptığı belirlenen şebekenin 3 üyesi gözaltına alındı.

Adreste yapılan incelemede şebekenin karışım için hamur yoğurma makinesi kullandığını da tespit etti. El konan kilolarca nargile tütünü imha edilmek üzere emniyetin deposuna götürüldü.

 

 

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