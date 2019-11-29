İstanbul'da şok olay! Son 2 yılda 4 kez oldu...

Cevizli Mahallesi Han Sokak'ta Ünal D'ye ait 34 NK 5465 plakalı otomobilin yandığını görenler itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.
Şüphelilerin bir araçla geldiği, otomobili yaktıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.
Ünal D'nin, son 2 yılda kundaklanan dördüncü aracı olduğu öğrenildi.
Husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgasında kan aktıKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, husumetli 2 kişi arasında çıkan ve diğer aile fertlerinin de karışmasıyla çıkan silahlı kavgada 5'i av tüfeği, 7'isi taş ve sopalarla olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.