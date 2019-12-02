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02.12.2019 - 10:33 | | DHA

İstanbul'da su bitiyor mu? İSKİ Genel Müdürü'nden flaş açıklama!

CNN TÜRK'te A'dan Z'ye programına katılan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu İstanbul'un ne kadar suyu kaldığını açıkladı...

İstanbul'da su bitiyor mu? İSKİ Genel Müdürü'nden flaş açıklama!

İstanbul’un barajlarındaki su seviyesinin yüzde 36’lare düşmesi üzerine, 'İstanbul'un 100 günlük su kaldı’ iddialarına İSKİ’den CNN Türk ekranında yanıt geldi.

Cem Seymen'in sunduğu A'dan Z'ye programına telefonla bağlanan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu İstanbul'un 310 milyon metreküp suyu olduğunu belirtip, tasarruf çağrısı yaptı.

Küresel iklim değişikliği nedeniyle eskiden eylül-ekim aylarında aldıkları yağışları artık ancak kasım-aralık döneminde alabildiklerini belirten Mermutlu, "Burada iki aylık bir kaybımız olur, onu kapatmak için tasarruf yapmamız gerekiyor, bunla ilgili vatandaşlarımızı uyaracak kamu spotu çalışmalarımız" sürüyor dedi.

Dünkü yağışlardan 2 milyon metreküp civarında su aldıklarını söyleyen İSKİ Genel Müdürü, "İstanbul'da su bitmiyor, İstanbullular rahat olabilir" dedi.

BARAJLARDA SON 10 YILIN EN DÜŞÜK DOLULUK ORANI

İstanbul Kasım ayında kurak bir mevsim geçirdi. Bu durum barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Daha önce 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 37,01 olarak ölçülmüştü.

İstanbulda su bitiyor mu İSKİ Genel Müdüründen flaş açıklama

 

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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