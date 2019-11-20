İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Kasım su kesinti listesi...

Bugün Arnavutköy, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Beşiktaş, Eyüpsultan, K.Çekmece, Kadıköy, Maltepe, Çekmeköy ve Ümraniye'nin bazı mahallelerine su verilmiyor. Yapılan açıklamada ise "İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır." diye belirtiliyor. Peki sular ne zaman gelecek?

SULAR NE ZAMAN GELECEK?ULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Taşoluk Mah,Çilingir Mah, Haraççı Mah,Mfevzi Çakmak Mah. Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-20 11:51:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Altıntepsi Mah. Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-20 10:25:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beykoz Etkilenen Mahalleler : Mahmut Şevket Paşa Mah. Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.Başlama Tarihi : 2019-11-20 10:29:36.0Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Sütlüce Mah, Piri Paşa Mah,Halıcıoğlu Mah. Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-20 11:35:58. Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Ortaköy Mah, Mecidiye Mah. Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-20 10:42:04. Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah, Alibeyköy Mah. Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-20 07:41:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah, Düğmeciler Mah. Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-20 11:36:16. Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah. Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-20 10:17:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Rasimpaşa Mah, Osmanağa Mah, Hasanpaşa Mah. Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-20 10:53:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Maltepe Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah. Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-20 09:31:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah. Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-20 10:48:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Tepeüstü Mah, Şerifali Mah, Altınşehir Mah, Mehmet Akif Mah. Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.Başlama Tarihi : 2019-11-20 08:59:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.