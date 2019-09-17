İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da birçok bölgede bakım ve arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İSKİ sosyal medya üzerinden haklı bilgilendirirken vatandaşlar "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" sorusunu yoğun bir şekilde yöneltiyor.
Her gün İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintisi yaşanıyor. Çalışmaların büyük kısmı içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi ve onarımı için yapılıyor. Bugün yine birçok bölgede arıza söz konusu... Peki sular ne zaman gelecek?
İlçe: Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler: Hadımköy Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-09-17 14:27:17.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Ataşehir
Etkilenen Mahalleler: Küçükbakkalköy Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-09-17 10:52:14.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2019 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler: Merkez Mahyenibosna
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-09-16 15:13:30.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2019 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Başakşehir
Etkilenen Mahalleler: Ziya Gökalp Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-09-17 10:39:42.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Beykoz
Etkilenen Mahalleler: Yeni Mahalle
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-09-17 12:23:13.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2019 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler: Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah,Barış Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-09-17 10:17:48.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2019 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Esenler
Etkilenen Mahalleler : Oruç Reis Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-09-17 14:23:46.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2019 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler: Atakent Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-09-17 14:09:41.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Maltepe
Etkilenen Mahalleler: Küçükyalı Mah,İdealtepe Mah,Altayçeşme Mah,Altıntepe Mah
Açıklama: İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-09-17 13:38:22.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler: Mehmet Akif Mah,Abdurrahman Gazi Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-09-17 13:11:44.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Sultangazi
Etkilenen Mahalleler: Sultançiftliği Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-09-17 14:49:11.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Tuzla
Etkilenen Mahalleler: Aydınlı Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-09-17 13:31:36.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Ümraniye
Etkilenen Mahalleler: Aşağı Dudullu Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-09-17 10:41:36.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.