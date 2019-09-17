İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Her gün İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintisi yaşanıyor. Çalışmaların büyük kısmı içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi ve onarımı için yapılıyor. Bugün yine birçok bölgede arıza söz konusu... Peki sular ne zaman gelecek?

İlçe: Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler: Hadımköy Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 2019-09-17 14:27:17.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Ataşehir

Etkilenen Mahalleler: Küçükbakkalköy Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 2019-09-17 10:52:14.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2019 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler: Merkez Mahyenibosna

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 2019-09-16 15:13:30.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2019 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Başakşehir

Etkilenen Mahalleler: Ziya Gökalp Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 2019-09-17 10:39:42.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Beykoz

Etkilenen Mahalleler: Yeni Mahalle

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 2019-09-17 12:23:13.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2019 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler: Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah,Barış Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 2019-09-17 10:17:48.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2019 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Esenler

Etkilenen Mahalleler : Oruç Reis Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 2019-09-17 14:23:46.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2019 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler: Atakent Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 2019-09-17 14:09:41.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Maltepe

Etkilenen Mahalleler: Küçükyalı Mah,İdealtepe Mah,Altayçeşme Mah,Altıntepe Mah

Açıklama: İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 2019-09-17 13:38:22.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler: Mehmet Akif Mah,Abdurrahman Gazi Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 2019-09-17 13:11:44.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Sultangazi

Etkilenen Mahalleler: Sultançiftliği Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 2019-09-17 14:49:11.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Tuzla

Etkilenen Mahalleler: Aydınlı Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 2019-09-17 13:31:36.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Ümraniye

Etkilenen Mahalleler: Aşağı Dudullu Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 2019-09-17 10:41:36.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.