İstanbul’da suya yüzde 20 zam teklifi

İSKİ 2020 Analitik Bütçe Tasarısı Tarife Tekliflerine göre bu yıl 8 milyar 501 milyon 502 bin lira olan bütçe, 2020 yılı için 7 milyar 776 milyon 456 bin lira olarak belirlendi. Tekliflerde, 0-15 metreküpe kadar olan su kullanımı için uygulanan 4 liralık metreküp fiyatı yüzde 20 artışla 4.80 lira, 11 - 20 metreküpe kadar olan kullanımda 6 lira olan tarife ise yine yüzde 20 artışla 7.20 lira olarak düzenlendi. İş yerleri için uygulanan 10.74 liralık tarife ise 1 Aralık’tan itibaren 12.89 lira olarak belirlendi. Teklifin perşembe günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda gündeme alınması bekleniyor.



