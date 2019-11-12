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12.11.2019 - 07:50 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

İstanbul’da suya yüzde 20 zam teklifi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı su satış tarifeleri teklifinde, 1 Aralık 2019’dan geçerli olmak üzere suya konutta yüzde 20 zam talebi yer aldı.

İstanbul’da suya yüzde 20 zam teklifi

İSKİ 2020 Analitik Bütçe Tasarısı Tarife Tekliflerine göre bu yıl 8 milyar 501 milyon 502 bin lira olan bütçe, 2020 yılı için 7 milyar 776 milyon 456 bin lira olarak belirlendi. Tekliflerde, 0-15 metreküpe kadar olan su kullanımı için uygulanan 4 liralık metreküp fiyatı yüzde 20 artışla 4.80 lira, 11 - 20 metreküpe kadar olan kullanımda 6 lira olan tarife ise yine yüzde 20 artışla 7.20 lira olarak düzenlendi. İş yerleri için uygulanan 10.74 liralık tarife ise 1 Aralık’tan itibaren 12.89 lira olarak belirlendi. Teklifin perşembe günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda gündeme alınması bekleniyor.

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