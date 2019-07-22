İstanbul’da tarihin en büyük operasyonu! Tam 271 milyon dolar

İstanbul'daada bir matbaaya baskın düzenleyen polis, sahte 271 Milyon dolar para ele geçirdi. Paraları, matbaa içerisinde bulunan ve kapısında “Yüksek gerilim” yazılı gizli bir bölmede ele geçiren polisin ele geçirdiği sahte para miktarının, tek seferde şimdiye kadar ele geçirilen en yüksek meblağ olduğu ve "dünya rekoru” seviyesinde olduğu öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan şebeke üyesi 5 şüpheliden birisinin FETÖ’den ihraç bir komiser çıkması, soruşturmayı FETÖ bağlantısına kaydırırken polisin çalışması devam ediyor.

Sahtecilik ve kalpazan şebekelerine yönelik olarak çalışmalarını devam ettiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları çalışmalarda Esenyurt'ta bir matbaada sahte para basıldığını tespit edince bir süre teknik ve fiziki takibe aldıkları adrese operasyon kararı aldı.

Sahte 271 milyon doların ele geçirildiği matbaa, kapısına kilit vurulup mühürlendi





Büyükçekmece Başsavcılığından alınan arama kararıyla 19 Temmuz Cuma günü matbaaya baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları ilk aramalarda matbaa içerisinde sahte para ve evrak basıldığına dair bir iz ve emare bulamazken, aramalar esnasında dikkat çeken bir yazının bulunduğu bölüme yoğunlaşıldı. Kapısında "yüksek gerilim" yazan ve elektrik panosunun kapısının açılmasıyla girilen gizli ve geçitle ulaşılan bölüme giriş yapan ekipler, gizli bölmede sahte para yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte basılmış halde 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları buldu.

Bir kısmı kesilip, büyük bir kısmı ise kesilmeye hazır hale getirilmiş yapraklar halinde ele geçirilen sahte banknotların tek seferde şuana kadar dünyada ele geçirilen en yüksek para miktarı olduğu öğrenilirken "dünya rekoru" olarak gösterilen operasyonda matbaada bulunan ve şebeke üyesi olan 5 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

FETÖ'NÜN DARPHANESİ Mİ?



Gözaltına alınan şahıslar arasındaki bir isim ise dikkat çekerken, soruşturmayı FETÖ bağlantısı kapsamında araştırmaya yönlendirdi. FETÖ bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edilen B.Ç. isimli komiserin gözaltına alınan şebekenin elebaşılarından olması, matbaanın FETÖ'nün sahte para darphanesi olabileceği yönündeki değerlendirmeye yönelttiği polisin soruşturması devam ederken, gözaltına alınan FETÖ'cü komiser B.Ç.nin de arasında bulunduğu 5 şebeke üyesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.Şebeke üyesi olduğu belirlenen firari 2 isim ise aranıyor.



