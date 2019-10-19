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19.10.2019 - 12:01 | | AA

İstanbul'da terör operasyonu! Gözaltılar var...

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasından kaydı bulunan şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik saldırı hazırlığında olduğu iddiası üzerine yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör operasyonu! Gözaltılar var...

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında kaydı bulunan kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik silah, el yapımı patlayıcı, molotof kokteyli ve kundaklama gibi saldırılar yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

TEM Özel Tim ekiplerinin de desteğiyle Esenyurt ve Küçükçekmece'de tespit edilen 10 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda TEM ekipleri 11 kişiyi  gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda tabanca ile örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital veri ele geçirildi.  Gözaltına alınan 11 şüpheli, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bunu da yaptılar! Instagram'ı kullanıp çocukları...Van'da, 17 yaşındaki 2 çocuğu, sosyal medyadan ulaşıp, dağa götürmek için kandıran 4 örgüt üyesi, polisin dikkatiyle yakalandı. 4 şüpheli tutuklanarak, cezaevine konulurken, Bodrum'da inşaat işçiliği yapan çocuklar, ailelerine teslim edildi.
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