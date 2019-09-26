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26.09.2019 - 14:58 |

İstanbul acil toplanma alanları nerede? Deprem anlarında toplanma bölgeleri nereden öğrenilir?

Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır. İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü resmi internet sayfasında, "İstanbul'da toplanma alanları nerede" sorusuna yer verdi.

İstanbul acil toplanma alanları nerede? Deprem anlarında toplanma bölgeleri nereden öğrenilir?

İstanbul'da saat 13.59 sıralarında kent genelinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan alınan ilk bilgiye göre deprem 5.8 büyüklüğünde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6 olarak revize etti. Deprem nedeniyle itfaiye ve polise çok sayıda ihbar yapıldı. İstanbul Valiliği kentte meydana gelen deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı. Depremin ardından biri 4.4 büyüklüğünde olmak üzere pek çok artçı sarsıntı meydana geldi.

Yaşanan telaş sonrasında vatandaşlar, İstanbul acil toplanma alanlarını araştırmaya başladı. Peki İstanbul'daki acil toplanma alanları nerede? İstanbul acil toplanma alanları nereden öğrenilir?

ACİL TOPLANMA ALANI BİLGİSİ SORGULAMA :

Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet’e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.

ACİL TOPLANMA ALANINIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Silivri Devlet Hastanesi'nin bahçesine çadır kurulduSilivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi'nin bahçesine çadır kuruldu. Hastanenin yanına tedbir amacıyla ambulans helikopter indi.
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