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20.12.2019 - 00:50 | | AA

İstanbul'da 'torbacı' operasyonu! 110 şüpheliden 93'ü tutuklandı

İstanbul'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 110 şüpheliden 93'ü tutuklandı.

İstanbul'da 'torbacı' operasyonu! 110 şüpheliden 93'ü tutuklandı

 

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Aralık'ta 11 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 110 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İstanbul ve Bakırköy adliyelerine sevk edildi.

Zanlılardan 93'ü "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon hakkında

Polis ekiplerince, Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Esenyurt, Güngören, Beyoğlu, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Pendik ve Sultanbeyli'de 115 adrese düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 131 kişiden 110'u yakalanmış, adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 646 gram esrar, 45 gram kokain, 5 bin 795 gram bonzai ve 4 bin 600 ecstasy hap ele geçirilmişti.

Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
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