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29.10.2019 - 06:50 | | AA

İstanbul'da 'torbacı' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Gaziosmanpaşa'daki 35 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 40 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul'da 'torbacı' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...

 

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Gaziosmanpaşa'da 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İstanbulda torbacı operasyonu Çok sayıda gözaltı var...

İstanbulda torbacı operasyonu Çok sayıda gözaltı var...

İstanbulda torbacı operasyonu Çok sayıda gözaltı var...

İstanbulda torbacı operasyonu Çok sayıda gözaltı var...

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