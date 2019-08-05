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05.08.2019 - 08:17| AA

Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da 8 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sabah saatlerinde Kâğıthane, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Üsküdar ve Bahçelievler’de daha önce belirlenen 15 adrese baskın düzenledi.

Özel harekat timlerinin de desteğiyle düzenlenen baskında toplam 5 kilo sentetik uyuşturucu, 5 hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde bulunan uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde 8 ilçede operasyon düzenlendi. Operasyon sonunda 5 kilogram bonzai, 1 adet ruhsatsız silah, 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca operasyonda 20 şüphelide gözaltına alındı.
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