MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemİstanbul'da uyuşturucu operasyonu
24.09.2019 - 07:02 | | DHA

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden belirlenen adreslere yönelik operasyon yaptı.

Saat 06.00 sıralarında başlayana operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi. 

Baskın yapılan adreslerden biri de Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi Talim Sokak'ta bulunan 5 katlı binanı 4. katı oldu. Kapının açılmaması üzerine ekipler koç başı ile kapıyı kırarak içeri girdi.

Ekipler içeride arama ve gözaltı işlemleri yaptı. Özel Harekat Polisleri de sokakta güvenlik önlemi aldı.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda arama ve gözaltı işlemleri yapıldı.  

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temaslarıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yasak Elma 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 50. bölümde...

Yasak Elma 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 50. bölümde...

11 ilde operasyon! 46 gözaltı kararı var

11 ilde operasyon! 46 gözaltı kararı var

Adana Film Festivali’nde dünya sinemasından 25 film

Adana Film Festivali’nde dünya sinemasından 25 film

‘Warhol’un Atletleri’ satışa çıkıyor

‘Warhol’un Atletleri’ satışa çıkıyor

Sıradaki Haber