İstanbul'da yarın hava durumu nasıl? 26 Eylül İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklıkları
Yurt genelinde sonbaharın gelişiyle hava sıcaklıklarında hissedilir düşüşler başladı. Yağmurların da sıklaştığı bugünlerde, Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu tahminlerini bir araya getirdik. İşte milyonlarca vatandaşımızın yaşadığı en büyük illerimiz İstanbul, Ankara ve İstanbul'da 26 Eylül Perşembe hava sıcaklıkları...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artarak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; gece saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi vb.) tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.
İSTANBUL 16°C, 24°C Parçalı bulutlu
ANKARA 13°C, 24°C Parçalı bulutlu
İZMİR 18°C, 29°C Parçalı bulutlu