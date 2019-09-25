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25.09.2019 - 18:50 |

İstanbul'da yarın hava durumu nasıl? 26 Eylül İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklıkları

Yurt genelinde sonbaharın gelişiyle hava sıcaklıklarında hissedilir düşüşler başladı. Yağmurların da sıklaştığı bugünlerde, Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu tahminlerini bir araya getirdik. İşte milyonlarca vatandaşımızın yaşadığı en büyük illerimiz İstanbul, Ankara ve İstanbul'da 26 Eylül Perşembe hava sıcaklıkları...

İstanbul'da yarın hava durumu nasıl? 26 Eylül İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklıkları

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artarak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 

Yağışların; gece saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi vb.) tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

İSTANBUL 16°C, 24°C Parçalı bulutlu

ANKARA 13°C, 24°C Parçalı bulutlu

İZMİR 18°C, 29°C Parçalı bulutlu

Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes!Adıyaman’da, 3 ayrı ikamete girerek hırsızlık yapan kadın şahısların, kahkahalar atması pes dedirtti.
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