İstanbul'da yarın hava durumu nasıl? 26 Eylül İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklıkları

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI



İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artarak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR



Genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; gece saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi vb.) tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.



İSTANBUL 16°C, 24°C Parçalı bulutlu



ANKARA 13°C, 24°C Parçalı bulutlu



İZMİR 18°C, 29°C Parçalı bulutlu