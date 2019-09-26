İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:



"Can kaybı yok, 8 kişi hafif yaralı. Türkiye'de bir afet planımız var. Anında oradaki görevlendirilen tüm birimler sıfırıncı dakikadan itibaren faaliyete geçerler. Bireysel bazda kendilerine düşen hazırlık boyutunda çağrımız olacak. Haberleşme hizmet grubumuz, ulaştırma hizmet grubumuz, barınma ve beslenme grubumuz mevcuttur. Güvenlik, tahliye grubumuz, enkaz kaldırma gibi birçok alanda hizmet gruplarımız mevcut.

Oktay, "İhbar hattımıza çatlaklarla ilgili, bina çatlakları vesaire de dahil, 172 ihbar almış durumdayız. (Silivri Devlet Hastanesi) Uzmanlarımızın bize raporladığı, binanın kullanılabilir ve afete dayanıklı olduğu şeklinde." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yarın okullarımız açık olacaktır

VALİ YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da yarın eğitim ve öğretime devam edileceğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracılığıyla 7060 okulumuzda gerekli incelemeler yapılmıştır. Bu incelemeler sonucunda eğitim öğretime ara verilmesini gerektirecek herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır. Yarın okullarımızda eğitim ve öğretime devam edilecektir” bilgisini paylaştı.