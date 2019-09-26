İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Valilikten son dakika deprem açıklaması
İstanbul'da bugün Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrası okullar bugün tatil edildi. Kocaeli, Sakarya ve Bursa gibi çevre illerde de hissedilen deprem sonrası yarın okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Vali Yerlikaya konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Peki merakla araştırılan İstanbul'da yarın okullar tatil mi?
İstanbul'da son dakika büyük bir deprem meydana geldi. Son birkaç gündür sallanan İstanbul'da bu sefer depremin büyüklüğü 5.8'di. Bu korkunç depremin ardından yoğun bir şekilde "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusu gündem oldu. İşte İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklaması...
VALİ YERLİKAYA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte meydana gelen depremin ardından bazı sosyal medya hesaplarında eğitim öğretimin yarın tatil edileceği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğunu ve söz konusu paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul'da deprem nedeniyle eğitim öğretimin yarın tatil edildiği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğu anlaşılmıştır. Söz konusu paylaşımlara itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı.
Okul ve kurum müdürlüklerinden alınan ilk bilgiler doğrultusunda 7 bin 60 okulda tarama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yerlikaya, saat 20.00'de konuyla ilgili bir açıklama yapılacağını kaydetti.
Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul’da deprem nedeniyle eğitim öğretimin yarın tatil edildiği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğu anlaşılmıştır.— Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) September 26, 2019
7060 okulda tarama çalışmaları devam etmektedir.
Saat 20.00 itibariyle gerekli açıklama yapılacaktır. pic.twitter.com/wtHQGIPOut