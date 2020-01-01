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01.01.2020 - 05:05 | | AA

İstanbul'da yılbaşı gecesi 148 bin 790 kişiye güvenlik sorgulaması yapıldı

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü'nün yeni yıl önlemleri kapsamında yaklaşık 317 bin polis, jandarma, sahil güvenlik personeli, bekçi ve güvenlik korucusu görev yaptı.

İstanbul'da yılbaşı gecesi 148 bin 790 kişiye güvenlik sorgulaması yapıldı

 

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerinin yılbaşı tedbirleri kapsamında 148 bin 790 kişiye GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı.

Denetimler sırasında herhangi bir müdahale ve gözaltı durumunun yaşanmadığını öğrenildi.

Farklı suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlarla ilgili açıklamanın ise gün içinde yapılacağı bildirildi.

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