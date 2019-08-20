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20.08.2019 - 09:02| İHA

İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü!

Esenyurt’ta 6 katlı bir özel okulun dış cephe çalışmasını yapan inşaat işçisinin hiçbir güvenlik önlemi almaması yürekleri ağza getirdi. İnşaat işçisinin ölümle dansı bir vatandaşın kamerasına böyle yansıdı.

İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü!

Olay, Esenyurt Hürriyet Bulvarında bulunan özel bir okulun dış cephe yenileme çalışmaları sırasında yaşandı. 6 katlı bir özel okulun dış cephe yenileme çalışmaları sırasında bir inşaat işçisinin tedbir almadan çalışması görenleri hayrete düşürdü. Kendisini bir yere bağlamadan metrelerce yüksekteki tahtanın üzerinde adeta ölümle dans eden inşaat işçisinin, rahat tavırları dikkat çekti.

Metrelerce yükseklikten emniyet halatı olmadan aşağıya inme tekniği ise pes dedirtti. İnşaat işçisinin bu yürekleri ağızlara getiren çalışması vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

 

Taksim’de yumruk yumruğa kavga kameradaTaksim Meydanı'nda arkadaş oldukları öğrenilen iki genç arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuşurken, yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
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