İstanbul’daki değerli arsalar satışa çıkacak

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre İstanbul Pendik Şeyhli Mahallesi’nde imar durumu “idari tesis alanı” olarak belirlenen 11 bin 909 metrekarelik arsa satışı için muhammen bedel 30 milyon 965 bin 246 olarak belirlendi. Şile Kumbaba’da ise dinlenme ve rekreasyon alanı olarak belirlenen 18 bin 996 metrekarelik arsa 22 milyon 795 bin liralık yaklaşık bedelle ihale düzenlenecek. Arnavutköy Kulüp Mahallesi’nde de mülkiyeti İBB yönetimine ait olan bin 330 metrekare büyüklükteki arsa için muhammen bedel 30 milyon 590 bin lira olarak açıklandı.

Tuzla Merkez Manastır Kavağı’nda mülkiyeti İBB yönetimine ait olan 6 bin 168 metrekarelik arsa, taşınmaz ihale yöntemi ile satılacak. Bu arsanın satışı için de muhammen bedel 16 milyon 37 bin 710 TL olarak belirlendi. Fatih Fatma Sultan Mahallesi’nde ise toplam 9 bin 328 metrekarelik arsa satışa sunuldu. Arsanın muhammen bedeli 182 milyon 836 bin lira olarak belirlendi.

Arsalar için satış ihaleleri 4 ve 11 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

İzmir’in arsası tartışma yarattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce 14 Ekim’de meclise sunulan teklifle İstanbul Beyoğlu’nda bulunan 697 metrekarelik arsanın satışı için karar alınması istendi. AK Partili meclis üyeleri ise bu satışa karşı çıktı.

Arsanın 1959 yılında Belediye Başkanı Faruk Tunca tarafından İstanbul’da okuyan İzmirli öğrencilere yurt yapılmak üzere satın alındığı ancak 60 yıl içinde değerlendirilmediği belirtildi. Üzerinde çay bahçesi, çeşitli işletmeler ve imarsız dükkanların bulunduğu yerin arsa olarak değerinin, 15-20 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bizim kullandığımız bir yapı değil. O nedenle satışı konusunda karar aldık” dedi.