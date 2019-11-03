İstanbul’daki maratonun ardından yollar trafiğe açıldı!

"İstanbul senin, durma koş" temasıyla düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu dolayısıyla bazı yollar 06.00 ile 15.00 arasında trafiğe kapatıldı. Yarışın tamamlanmasının ardından saatler 15:00’ı gösterdiğinde kapanan yollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı.

Yolların ve köprünün trafiğe açılmasının ardından İstanbul’da trafik normale döndü.