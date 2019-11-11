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11.11.2019 - 06:27 | | AA

İstanbul'daki trafik kazasında bir kişi yaralandı

İstanbul Esenler'de, kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

İstanbul'daki trafik kazasında bir kişi yaralandı

 

Otogar Bağlantı Yolu'ndan Ankara istikametine giden Mert Karabıçak yönetimindeki meyve ve sebze yüklü 17 KH 941 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, aynı yönde ilerleyen Cansel Seçkin idaresindeki 34 BN 7529 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İstanbuldaki trafik kazasında bir kişi yaralandı

Çarpma sırasında asılı kalan kamyonet, öndeki aracın arkasında bir süre sürüklendi.

İstanbuldaki trafik kazasında bir kişi yaralandı

Kazada kamyonet içerisinde sıkışan Karabıçak, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

İstanbuldaki trafik kazasında bir kişi yaralandı

112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü, ambulansla hastaneye kaldırdı.

İstanbuldaki trafik kazasında bir kişi yaralandı

İstanbuldaki trafik kazasında bir kişi yaralandı


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