İstanbullu en çok haşere için aradı

İBB Beyaz Masa Merkezi’nden elde edilen verilere göre; 27 Haziran 2019 tarihi itibariyle çağrı merkezine 1 milyon 522 bin 888 adet başvuru yapıldı. İstanbullular, en fazla ilaçlama konusunda taleplerini iletirken ilaçlamayı sırayla ulaşım araçlarının gelmemesi ve sefer artırım talepleri takip etti. Başvurulardan 908 bin 59’nun bilgi istemi, 336 bin 384’nün şikâyet, 276 bin 62’nin talep ve 2 bin 383 adetinin de teşekkür amaçlı yapıldığı açıklandı. Gelen başvuruların, 1 milyon 470 bin 743 adedi çözüme kavuşurken 52 bin 145’i için çalışmalar halen sürüyor. Çağrı merkezini en fazla arayan ilçe Fatih olurken, Fatih’i Bahçelievler, Kadıköy ve Başakşehir takip etti.

Beyaz Masa’ya en çok ilaçlama konusunda talep gelmesini belediye kaynakları, sivrisinek sokması ile bulaşan Batı Nil Virüsü vakalarının Avcılar’da görülmesi ile Türkiye’ye ithal süs bitkileriyle geldiği tahmin edilen Turunçgil Uzun Antenli Böceği’ne birçok semtte rastlanmasına bağladı.



