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12.08.2019 - 14:55| AA

İstanbullular bayram etti!

Kurban Bayramı'nda güzel havayı ve rahat trafiği fırsata çeviren İstanbullular, kıyılarda yoğunluk oluşturdu.

İstanbullular bayram etti!

Bayram tatilini İstanbul'da geçirmek isteyen vatandaşlar, Eminönü ve Sarıyer başta olmak üzere sahillere akın etti.

Eminönü'ne gelen vatandaşların bir kısmı manzaranın keyfini çıkarırken  bir kısmı da Adalar'a giden vapurları doldurdu. Vapurun kalkacağı anı bekleyen  yolcular uzun kuyruklar oluşturdu.

Vapur kuyruğunda bekleyen Seyit Şahin, "İstanbullular akın etmiş Adalar'a, biz de bakalım Adalar'a gitmeye çalışacağız. Bekleyeceğiz, yapacak bir  şey yok." dedi.

İstanbullular bayram etti

Sıcaktan bunalan vatandaşlar da bayram tatilini denize girerek  değerlendirdi. Çok sayıda İstanbullu Boğaz manzarasında kulaç atarak serinlemeye  çalıştı.

Fotoğrafçılığa ilgi duyan İstanbullular ise Balat'a akın etti. Vatandaşlar tarihi binaları ve rengarenk sokakları çektikleri karelerle  ölümsüzleştirdi.

İstanbullular bayram etti

Büyükçekmece'de oturan ve bayramda çocuklarıyla birlikte Tarihi  Yarımada'nın yolunu tutan Muzaffer Tombak, "Bayram tatilinde İstanbul'un tarihi  yerlerini gezmeye çalışıyoruz. Tabii ki ulaşmamız hepsine de mümkün değil.  İstanbul çok güzel bir şehir olduğu için mümkün mertebe boş zamanımızı  değerlendirmeye çalışıyoruz çocuklarla. Onlara da tarihimizi öğretiyoruz." diye  konuştu.

12 yaşındaki öğrenci Atakan Tombak ise, "Güzel geçiyor bayram.  İstanbul güzel bir yer. Gezilecek çok yer var. Buraları gezmeye çalışıyoruz işte." ifadelerini kullandı.

Bayram harçlıklarını toplayan çocukların adresi ise lunaparklar oldu. Eyüp'te bulunan lunaparktaki oyuncaklara binen çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

 

 

 

 

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