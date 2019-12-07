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08.12.2019 - 00:11 | | İHA

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy Cumhuriyet Halk Pazarı alanında KESK’in düzenleyeceği eylem için bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy Cumhuriyet Halk Pazarı alanında KESK’in düzenleyeceği eylem için bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, “08 Aralık Pazar günü Bakırköy Cumhuriyet Halk Pazarı alanında düzenlenecek olan açık yer toplantısı ile ilgili saat: 08.00’den itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar belirtilmiştir. İsmail Erez Bulvarı ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar, Bahçesaray Sokak ve bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar (Yürüyüş süresi kısmi olacak), Olgunlar Sokak ile bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar, İncirli Caddesi üzerinde Dikilitaş Bahçesaray Sokak arası (D-100 İstikameti) bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (Bu noktada kapama yürüyüş etkinliği süresince kısmi olacak), İsmail Erez Bulvarı ile D100 yan yola bağlantı yolu (Botonik Park yanı), D100 yan yol Alfemo Mağazası ile 2 Hece Restoran arasında kalan yan yol (Kısmi olarak yürüyüş süresince trafiğe kapalı olacaktır) noktaların trafiğe kapatılacağı, Ekrem Kurt Bulvarı ve Ataköy Bulvarı ise alternatif güzergah olarak belirlenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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