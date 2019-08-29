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29.08.2019 - 18:16| AA

İstanbullular dikkat! O çalışmanın saati değişti

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından kapasite artırımı projesi sebebiyle Küçükçekmece-Avcılar ilçelerinin kesiştiği D-100 Kuzey Yan Yol'da başlatılan kazı çalışmaları 22.00-06.00'da sürdürülecek.

İstanbullular dikkat! O çalışmanın saati değişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kazı çalışmaları trafiği aksatmayacak şekilde yeniden düzenlendi.

Yeni planlama kapsamında, 22.00–06.00 saatlerinde kapatılacak güzergahta ulaşım alternatif yollardan sağlanacak. Metrobüs seferlerinde ise aksama olmayacak.

TEİAŞ tarafından yürütülen çalışmalar daha önce altyapı hatlarının tespiti için 09.00-18.00'de yürütülüyordu.

Mevcudiyeti bilinmeyen altyapı hatlarının zarar görmemesi için gündüz başlayan projeye, alınan tedbirler sonrası 22.00-06.00 arasında devam edilecek.

Bu arada, Avcılar'ın enerji talebine karşılık vermek ve enerji kapasitesi artırımı için önem teşkil eden çalışmaların 28 Ağustos'ta başlatıldığı ve 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başlamadan sonuçlandırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

 

Batık gemiyi çıkartma çalışmaları başladıZonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2004 yılında çıkan fırtınanın kıyıya sürüklediği ve kayalıklara çarpması sonucu batan geminin hurdası 15 yıl aradan sonra çıkarılmaya başlandı.
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