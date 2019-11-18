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18.11.2019 - 07:49 | | AA

İstanbullular güne sisle uyandı

İstanbul'da etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Şehir Hatları İşletmesi de İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle bütün seferlerini iptal etti.

İstanbullular güne sisle uyandı

Kent genelinde gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, sürücüler trafikte zorluklarla karşılaşıyor.

Özellikle Tem Otoyolu ile D100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı.

Bu arada, sis dolayısıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bir süre aksayan seferler, ilerleyen saatlerde normale dönmüştü.

SEFERLER İPTAL

Şehir Hatları İşletmesi, İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle bütün seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İstanbullular güne sisle uyandıİstanbul'da etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Şehir Hatları İşletmesi de İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle bütün seferlerini iptal etti.
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