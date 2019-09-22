MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemİstanbullular yarın bu yollara dikkat!
22.09.2019 - 12:37 | | AA

İstanbullular yarın bu yollara dikkat!

Süper Lig'de, Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbullular yarın bu yollara dikkat!

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,  yarın 20.00'de Vodafone Park Stadyumu'nda, Beşiktaş ile Medipol Başakşehir  arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri  kapsamında, bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

Bu kapsamda 16.30'dan itibaren stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza  gerisinden Dolmabahçe istikametine trafik akışı sağlanamayacak. Akım, Asker Ocağı  Caddesi'ne verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden yol kapatılarak Dolmabahçe  istikametine akış verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe  istikameti de araç trafiğine kapatılacak.

Kadırgalar alt baştan stat civarına trafik akışı verilemeyecek, akım  Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek  Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe'den  gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine  kapalı olacak.

Bayıldım ve Küçük Çiftlik caddelerinden gelen akım, Dolmabahçe  istikameti yerine Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek. Mete Kavşağı'ndan  Dolmabahçe istikametine olan akım, Şişli istikametine verilecek. Gazhane Caddesi  Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafik akışı verilemeyecek. Akaretler  ışıklar ile Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım, Dolmabahçe istikametine  gönderilmeyecek.

 

 

 

 

TEKNOFEST'te 'İmdat butonu' tanıtıldıEmniyet Genel Müdürlüğünce şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES), TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) tanıtıldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mülteciler kaza yaptı! Organizatör 48 bin dolarla kaçtı

Mülteciler kaza yaptı! Organizatör 48 bin dolarla kaçtı

Çatıdan düşüp gençten 3 gün sonra acı haber!

Çatıdan düşüp gençten 3 gün sonra acı haber!

Bakanlık açıkladı! E-belediye sistemi tüm belediyelerde gelecek yıl devreye girecek

Bakanlık açıkladı! E-belediye sistemi tüm belediyelerde gelecek yıl devreye girecek

TIR'ını satmak istedi başına gelmeyen kalmadı!

TIR'ını satmak istedi başına gelmeyen kalmadı!

Sıradaki Haber