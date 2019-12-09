‘İstanbul’u koşuyorum’ sezon finali yaptı

Bu yıl 6 koşuya ev sahipliği yapan organizasyon, 7’nci ve yılın son koşusunda 1000 koşucunun yanı sıra ilk defa tekerlekli paten yarışı kategorisi ile 200 patenciyi de ağırladı. Vodafone’un ana sponsorluğundaki koşuda, Bebek Parkı’ndan başlayan parkurda koşucular ve patenciler araçsız ve trafiksiz sahilin tadını çıkardı. Çipli koşuda, 120 gönüllünün de görev aldığı 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.

“İstanbul’u Koşuyorum” serisinde yıl boyunca koşulara katılarak elde ettikleri derecelerle ilk üçe giren yılın kazananları da belli oldu. Kadınlarlarda toplam 60 puan alan Özlem Kaya, Bebek Etabı birinciliğinin yanında bu yılın şampiyonu da oldu. Kaya’yı 56 puan ile Damla Çelik, 47 puan ile Elif Mert takip etti. Erkeklerde ise 75 puan ile Mestan Turhan yılın şampiyonu oldu.Turhan’ı 45 puan ile Abdullah Tuğluk ve 40 puan ile Murat Emektar takip etti.