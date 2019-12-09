MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri ‘İstanbul’u koşuyorum’ sezon finali yaptı
ABONE OL
09.12.2019 - 07:50 |

‘İstanbul’u koşuyorum’ sezon finali yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği “İstanbul’u Koşuyorum” serilerinin bu yılki son yarışı dün Bebek’te gerçekleştirildi.

‘İstanbul’u koşuyorum’ sezon finali yaptı

Bu yıl 6 koşuya ev sahipliği yapan organizasyon, 7’nci ve yılın son koşusunda 1000 koşucunun yanı sıra ilk defa tekerlekli paten yarışı kategorisi ile 200 patenciyi de ağırladı. Vodafone’un ana sponsorluğundaki koşuda, Bebek Parkı’ndan başlayan parkurda koşucular ve patenciler araçsız ve trafiksiz sahilin tadını çıkardı. Çipli koşuda,  120 gönüllünün de görev aldığı 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.

İstanbul’u Koşuyorum” serisinde yıl boyunca koşulara katılarak elde ettikleri derecelerle ilk üçe giren yılın kazananları da belli oldu. Kadınlarlarda toplam 60 puan alan Özlem Kaya, Bebek Etabı birinciliğinin yanında bu yılın şampiyonu da oldu. Kaya’yı 56 puan ile Damla Çelik, 47 puan ile Elif Mert takip etti. Erkeklerde ise 75 puan ile Mestan Turhan yılın şampiyonu oldu.Turhan’ı 45 puan ile Abdullah Tuğluk ve 40 puan ile Murat Emektar takip etti.

‘İstanbul’u koşuyorum’ sezon finali yaptı

 

Diyarbakır'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildiDiyarbakır'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmayla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde çok sayıda adrese, havadan da drone destekli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda boş arazinin altında inşa edilen sığınakta 100 kilo plastik patlayıcı ile aralarında roketatar, roket, uzun namlulu tüfek, el bombası da bulunan yüklü miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AÖL sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacak? Asgari Ücret zam oranı yüzde kaç olacak?

Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacak? Asgari Ücret zam oranı yüzde kaç olacak?

Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon; Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon; Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

Zalim İstanbul 22. bölüm fragmanlarında Ceren bebeğini mi düşürüyor?

Zalim İstanbul 22. bölüm fragmanlarında Ceren bebeğini mi düşürüyor?

Sıradaki Haber