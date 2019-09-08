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08.09.2019 - 10:35| AA

İstanbul'un 39 ilçesinde "değnekçi" operasyonu

İstanbul'da 39 ilçede gerçekleştirilen İSPARK denetimlerinde 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un 39 ilçesinde "değnekçi" operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSPARK'ın yol kenarlarındaki otoparklarında mesai saatinin ardından İSPARK görevlilerinin yerine geçerek vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti isteyen kişilerle ilgili başlattığı çalışma kapsamında dün de denetim yaptı.

Kentteki tüm ilçelerde denetlenen otoparklarda, vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti talep eden "değnekçi" diye tabir edilen 17 korsan otoparkçı gözaltına alındı.

Kentte son 3 günde yapılan denetimlerde toplam 69 kişi hakkında işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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