02.09.2019 - 16:38| AA
İstanbul'un iki ilçesini birbirine bağlayan tünel kapatılacak
Eyüpsultan ile Gaziosmanpaşa'yı birbirine bağlayan Silahtarağa Tüneli, bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın gece çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa trafiğini rahatlatan Silahtarağa Tüneli'nin aydınlatma sisteminde bakım-onarım çalışması yapılacak.
Tünel, çalışma nedeniyle yarın 22.00 ile çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 8 saat, çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Balıkçılar çürümüş erkek cesedi buldu!Bursa Mudanya ilçesinde kıyının 3-4 mil açıklarında suyun üzerinde erkek cesedi olduğunu fark eden balıkçıların ihbarı üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, su yüzeyinde bulunan cesedi sudan çıkarttı. Yüksek derecede bozulmalar nedeniyle cesedin 83 gün önce Gemlik'ten yüzmek için atladıktan sonra bulunamayan Serdar Sincan'a ait olduğu üzerinde duruluyor. Aynı olayda muhasebeci mali müşavir Yaman Şipka 12 saat sonra denizde sağ kurtarılırken, Serdar Sincan’ın eşi Natalie Sincan’ın cansız bedenine ise 20 saat sonra ulaşılmıştı.