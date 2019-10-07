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07.10.2019 - 07:50 |

İstanbul’un Kurtuluş Günü

İstanbul’un Kurtuluş Günü

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü törenle kutlandı. Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda gerçekleştirilen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şeref defterini imzaladı. İmamoğlu deftere yazdığı, “Bu anlamlı günde hürriyetin, istiklalin, birlik ve beraberliğin önemini bir kere daha milletçe benliğimizde hissediyoruz. Milletimizin verdiği İstiklal mücadelesi 6 Ekim’de destansı bir şekilde taçlandırılmıştır. Bizler, bugün aldığımız emanetin büyüklüğünün bilinci içinde, çağdaş uygarlığın üzerine çıkma hedefi doğrultusunda azim ve gayretle çalışıyoruz” ifadelerini okudu. Tören İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının gösterisi ile son buldu. -İSTANBUL Milliyet

Alev alev yandı...Fatih’te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.
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