İşte Adil Öksüz'ün gizlendiği iddia edilen yer

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bildiklerine dair açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

Terörist Öksüz'ün Almanya Berlin Mitte bölgesinde olduğu iddia edildi. FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bildiklerini vurgulayan Soylu, "Yeri konusu ise bize kalsın" karşılığını vermişti. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olması üzerine Öksüz, Akıncı Üssü'nden kaçarken jandarma tarafından yakalanmış ardından da serbest bırakılmıştı.

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre, Türkiye'nin verdiği listenin ilk sırasında bulunan ve 15 Temmuz darbe girişiminin beyni olan Adil Öksüz, Almanya'da iki katlı bir evin giriş katında yaşıyor.

Adil Öksüz, Berlin'in Mitte bölgesinde bulunan bu evin giriş katında BND tarafından kontrol altına alındı.

İADESİ İÇİN GİRİŞİM

Daha önce Almanya'da olduğu yönünde ciddi bulgulara ulaşılan Adil Öksüz'ün Alman istihbarat teşkilatı BND tarafından geçtiğimiz hafta sonu bu evde kontrol altına alındığı öğrenildi. Öksüz'ün BND ajanları tarafından sorgulandığı ve onların kontrolünde olduğu ileri sürüldü. Sorguya Türk istihbaratının da katıldığı iddia edilirken Öksüz'ün iadesinin sağlanması için girişim başlatıldı.