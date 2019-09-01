İşte azmin zaferi! Özel Kuvvetler'den ampute futbol kupasına

Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda (ÖKK) tim istihbarat uzmanıyken Bingöl’de mayına basarak sol dizinin alt bölgesini kaybeden ve TSK Rehabilitasyon Merkezi’nde gördüğü tedavi sırasında Türkiye’de ampute futbolun temellerini atan gazi İsmail Temiz, yaşadığı süreci Milliyet’e anlattı. Teknik direktörlüğünü yaptığı Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü’nde, Süper Lig ve Federasyon Kupası’nın ardından, Şampiyonlar Ligi kupasını da kazanarak bir ilke imza atan Temiz, “Hiçbir zaman umutsuzluğa düşmemek gerekiyor, kişinin hep bir hedefi olmalı” dedi. Temiz şunları söyledi:



30’UMDAN SONRA ENGELLİ OLDUM: ÖKK’da tim İstihbarat uzmanıydım. Yurt içinde ve yurt dışında birçok operasyona katıldım. İran, Irak, Afganistan, Suriye gibi bölgelerde görevlerde bulundum. Son olarak Bingöl Genç’te görevlendirildim. Burada operasyon sırasında mayına bastım, sol diz alt bölgemi kaybettim. 2001’de TSK Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi sırasında ampute futbola başladım. Rehabilitasyon amaçlı, Türkiye’de herhangi bir ampute futbol takımı yoktu. Engelin ve engellinin ne olduğunu bilmiyorduk. Ta ki başımıza gelene kadar. 30’umdan sonra engelli oldum. Neler yapabiliriz diye düşünürken, “American Soccer” diye bir sitede ampute futbol diye bir şey gördük. İngilizce öğretmeni olan arkadaşım Adem Püskül de askerliği sırasında benim gibi mayına basmıştı. Siteden ampute futbolun nasıl oynandığına dair bilgileri indirdik. Tedavimiz sırasında doktorlarımızın teşvikiyle oynamaya çalıştık.



AMPUTE FUTBOLUN TEMELLERİNİ ATTIK: TSK Rehabilitasyon Merkezi’nde bir takım oluşturduk. Türkiye’deki ampute futbolun temellerini attık. SSK ve milli takım oluştu. Ben ve arkadaşım buradan ayrılarak Keçiören Belediyesi’nde ampute futbol takımını kurduk. Daha sonra il il gezmeye başladık. ‘Yedi adımda yedi kulüp’ sloganıyla çıktığımız yolda 14 kulüp kurduk. Samsun, Adana, Konya, Bursa, İstanbul gibi birçok ilde gezdik. Burada futbol eğitimleri verildi. Önce gaziler üzerinden gidildi, sonra diğer engelli arkadaşları da takımlara kattık. Trabzon’da 14 kulüpten oluşan bir şampiyona düzenlendi.



‘3 LİG KURDUK’ İsmail Temiz, “Ampute futbol ligi, 14 kulüplü bir lig olarak başladı. Kulüplerimiz çoğaldı ve şu anda 3 lig oluştu. Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig oluştu. Şu anda Süper Lig’de 10, 1. Lig’de 10, 2. Lig’de 12 takım bulunuyor. 44 yaşıma kadar hem antrenör hem futbolcu olarak ampute futbolu oynadım. Şu anda antrenörlük yapıyorum. 48 yaşındayım, 5 çocuğum var” dedi.









