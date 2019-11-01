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01.11.2019 - 14:44 |

İşte haftanın indirimli ürünleri | A101 31 Ekim aktüel ürünler kataloğu

A101 mağazalarında 31 Ekim itibariyle satışa sunulan indirimli ürünler listesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ev ihtiyaçlarının yanı sıra kişisel ihtiyaçların da yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğo her hafta Perşembe günü yeni indirimli ürünler ile müşterilerinin karşısına çıkıyor. Peki A101 31 Ekim aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler yer alıyor?

İşte haftanın indirimli ürünleri | A101 31 Ekim aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin satışına devam ediliyor. Hafta başında yayınlanan A101 aktüel ürünler kataloğu Perşembe günleri A101 mağazalarında satışa sunuluyor. Birçok elektronik indirimli ürünün yanı sıra Mutfağın vazgeçilmezleri arasında yer alan Tencere setleri Çay Bardağı, Balık Tavası Orta Boy güveç gibi ürünlerde yer alıyor. Perşembe günü satışına başlanan ürünler sınırlı sayıda satışa çıkarıldığı için mağazalarda tükenmiş olabiliyor.

İşte 31 Ekim'de A101 mağazalarında satışa sunulan o ürünler...

İşte haftanın indirimli ürünleri | A101 31 Ekim aktüel ürünler kataloğu

İşte haftanın indirimli ürünleri | A101 31 Ekim aktüel ürünler kataloğu

İşte haftanın indirimli ürünleri | A101 31 Ekim aktüel ürünler kataloğu

İşte haftanın indirimli ürünleri | A101 31 Ekim aktüel ürünler kataloğu

İşte haftanın indirimli ürünleri | A101 31 Ekim aktüel ürünler kataloğu

İşte haftanın indirimli ürünleri | A101 31 Ekim aktüel ürünler kataloğu

İşte haftanın indirimli ürünleri | A101 31 Ekim aktüel ürünler kataloğu

İşte haftanın indirimli ürünleri | A101 31 Ekim aktüel ürünler kataloğu

İşte haftanın indirimli ürünleri | A101 31 Ekim aktüel ürünler kataloğu

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