İşte Karan bebek! Fahriye Evcen yaşı ve boyu kaç? Fahriye Evcen dizileri - filmleri

4 Haziran 1986'da doğan Fahriye Evcen, 1,73 boyunda ve oyuncu. Yaprak Dökümü dizisindeki Necla rolüyle ün kazanmıştır.4 Haziran 1986'da doğan Fahriye Evcen, oyuncu. Yaprak Dökümü dizisindeki Necla rolüyle ün kazanmıştır.



29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendi. 2017 yılında Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer aldı. 2019 Nisan ayında Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti'nin Amerikan Hastanesi oğulları dünya'ya geldi. Çift oğullarına Karan ismini verdi.



FAHRİYE EVCEN VE OĞLU





FAHRİYE EVCEN KİMDİR?



Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmenidir.Solingen'de doğan Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini belirtti. Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu. Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı. Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun olmuştur. Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterine canlandırdı. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyazperdeye döndü.



FAHRİYE EVCEN DİZİLERİ



2005 Asla Unutma Pınar

2006 Hasret Songül

2006-2010 Yaprak Dökümü Necla Tekin Aydinoğlu

O2011 Yalancı Bahar Zeynep Karaman

2012 Veda Mehpare

2013-2014 Çalıkuşu Feride

2014 Kurt Seyit ve Şura Murka/Mürvet

2017 Ölene Kadar Selvi/Vildan



FAHRİYE EVCEN FİLMLERİ



2007 Cennet Kız

2008 Aşk Tutulması Pınar

2009 Alvin ve Sincaplar 2

2010 Takiye: Allah Yolunda Sevde Aksu

2011 Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak

2012 Evim Sensin Leyla

2015 Aşk Sana Benzer Deniz/Defne

2017 Sonsuz Aşk Zeynep