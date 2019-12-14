İşte Karan bebek! Fahriye Evcen yaşı ve boyu kaç? Fahriye Evcen dizileri - filmleri
Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafını paylaşınca gündeme geldi. Ünlü çiftin oğlu, büyük beğeni topladı. Fahriye Evcen'ni sosyal medya hesabı üzerinden takip edenler ise, Fahri Evcen'in yaşı ve boyunun kaç olduğunu öğrenmek istiyor. Peki Fahriye Evcen hangi dizilerde oynadı? İşte Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen hakkına merak edilenler...
4 Haziran 1986'da doğan Fahriye Evcen, 1,73 boyunda ve oyuncu. Yaprak Dökümü dizisindeki Necla rolüyle ün kazanmıştır.4 Haziran 1986'da doğan Fahriye Evcen, oyuncu. Yaprak Dökümü dizisindeki Necla rolüyle ün kazanmıştır.
29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendi. 2017 yılında Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer aldı. 2019 Nisan ayında Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti'nin Amerikan Hastanesi oğulları dünya'ya geldi. Çift oğullarına Karan ismini verdi.
FAHRİYE EVCEN VE OĞLU
FAHRİYE EVCEN KİMDİR?
Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmenidir.Solingen'de doğan Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini belirtti. Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu. Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı. Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun olmuştur. Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterine canlandırdı. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyazperdeye döndü.
FAHRİYE EVCEN DİZİLERİ
2005 Asla Unutma Pınar
2006 Hasret Songül
2006-2010 Yaprak Dökümü Necla Tekin Aydinoğlu
O2011 Yalancı Bahar Zeynep Karaman
2012 Veda Mehpare
2013-2014 Çalıkuşu Feride
2014 Kurt Seyit ve Şura Murka/Mürvet
2017 Ölene Kadar Selvi/Vildan
FAHRİYE EVCEN FİLMLERİ
2007 Cennet Kız
2008 Aşk Tutulması Pınar
2009 Alvin ve Sincaplar 2
2010 Takiye: Allah Yolunda Sevde Aksu
2011 Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak
2012 Evim Sensin Leyla
2015 Aşk Sana Benzer Deniz/Defne
2017 Sonsuz Aşk Zeynep