İşte o numaralar... Milli Piyango İdaresi şanslı rakamları açıkladı! Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı Milliyet'te!

Milli Piyango 2020 Yılbaşı Özel çekilişinde sonuçlar belli oldu. Vatandaşlar büyük bir heyecana sahne olan çekiliş sonrası kazandıran şanslı numaraları merak ediyor. İşte 31 Aralık 2019 gözlerin çevrildiği MPİ 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinde kazandıran şanslı numaralar...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

Milli Piyango bilet sorgulama ekranı Milliyet.com.tr Milli Piyango yılbaşı özel sayfasında... Milli Piyango'nun resmi sitesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle bilet sorgulaması yapamayan vatandaşlar Milliyet.com.tr'nin yılbaşı bileti sorgulama ekranı ile biletlerine ne kadar ikramiye isabet ettiğini kolaylıkla sorgulayabiliyor.

Milli Piyango bilet sorgulama işlemli için biletiniz üzerinde bulunan numaraları bilet sorgulama ekranına yazarak sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam liste üzerinden de bilet numaranızı manuel olarak bulmanız mümkün.

Milli Piyango sorgulama sayfasına mobil ya da masaüstü üzerinden ulaşabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ 2020 SONUÇLARI

Milli Piyango'da bu yıl büyük ikramiye alan bilet: 1358490

Milli Piyango amorti rakamları: 4-8

YIRTILMIŞ MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE YAPILIR?

Milli Piyango oyununda ikramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir.