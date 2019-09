‘İsteğim daha fazla kadın müzisyenin bize katılması’

Bu vesileyle Sine Büyüka ile hem Injazero Records’u hem de minimal müziği konuştuk.



Neue! Step, İstanbul’a yeni bir soluk getiriyor. Injazero Records da bu açıdan baktığımızda yeni bir nefes gibi. Öncelikle Injazero Records nasıl bir oluşum?

Neue! Step festivali gerçekten vizyon sahibi bir ekibin elinden çıkan bir organizasyon. Injazero 2015 yılında hayatına elektronik müzik yayınlama amacıyla başladı ama zaman içerisinde doğaçlama bir şekilde bünyesine neo-klasik ve avantgart işler yapan sanatçılar da eklendi. Gerçi şu anda baktığınız zaman elektronik işlerle neo-klasik tarzın birbirine gittikçe daha fazla karıştığını görüyoruz, dolayısıyla her zaman çizgileri kesin çizmek zor. Benim için plak şirketinin sanatçılarla birlikte olgunlaşması çok önemliydi. Sanatçının vizyonuna saygı duyan, albüm kampanyalarının interaktif bir işbirliğiyle yürüdüğü çok demokratik bir ortam.



Injazero Records yoluna kimlerle devam etmek istiyor?



Çok doğru, her gün yeni bir şey duyuyoruz. Kalabalıktan ve ana akımlardan sıyrılan, iyiyi ve farklıyı kovalayan şirketler, belki sayıca daha az ama bağlılığı çok daha fazla olan sadık bir kitleye ulaşıyor. Bu tarz şirketler, bence dinleyiciye farklı olanı, herkesin tanımadığı bir sanatçıyı keşfetme şansı vermiş olduğundan dolayı kendini özel hissettiriyor ve arada sağlam bir bağ kuruluyor. Wired’ın kurucularınden Kevin Kelly’nin bir yazısındaki iddiası kulağıma küpedir: “Müzik sektöründe varolmak için sadık bin hayran yeterli”. Injazero özelinde ise isteğim daha fazla elektronik prodüktörün ve kadın müzisyenlerin bünyemize katılması...



‘Duygusal ve entelektüeller’



C. Diab, Matt Emery ve Heinali Neue!Step festivali kapsamında bu akşam sahnede. Bu üç ismi hangi ortak veya farklı özelliği aynı sahneye taşıdı?



Bu üç isim de bana göre duygusal ve entelektüel derinliği olan sanatçılar. Ancak baktığınızda üç sanatçının da ana enstrümanı farklı. Matt Emery piyanist, C. Diab trompet ve akustik gitar çalıyor, Heinali modüler synth’ler kullanan bir prodüktör ama festivale özel olarak piyanoyla synth’leri harmanladığı elektro-akustik bir konser verecek. Dolayısıyla birbirinden farklı üç performans izleyeceğiz ve Injazero’nun kataloğuyla ilgili izleyenler iyi bir fikir edinecekler.