05.09.2019 - 07:50| GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul
İşten çıkarılan işçilere Şenocak'tan destek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki işlerinden çıkarılan işçilerin Saraçhane’deki belediye binası önündeki eylemi devam ediyor.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, dün işçileri ziyaret etti. Şenocak’ın işçilerle sohbeti esnasında baygınlık geçiren Hasan Zengin isimli bir kişi hastaneye kaldırıldı. AK Parti olarak her yönüyle sürecin yakın takipçisi olacaklarını kaydeden Şenocak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun süreci gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.