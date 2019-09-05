İşten çıkarılan işçilere Şenocak'tan destek

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, dün işçileri ziyaret etti. Şenocak’ın işçilerle sohbeti esnasında baygınlık geçiren Hasan Zengin isimli bir kişi hastaneye kaldırıldı. AK Parti olarak her yönüyle sürecin yakın takipçisi olacaklarını kaydeden Şenocak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun süreci gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.



