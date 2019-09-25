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25.09.2019 - 12:40 | | DHA

İşten çıkartılınca atölyesini bastılar! 2'si ağır 3 yaralandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil atölyesinde işten çıkartılan 2 kişi ile çalışanlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi, yaralandı.

İşten çıkartılınca atölyesini bastılar! 2'si ağır 3 yaralandı

Olay, dün, saat 21.00 sıralarında Kızılpınar Mahallesi’ndeki tekstil atölyesinde meydana geldi. İşten çıkartılmalarının ardından atölyeye gelen 2 kişi ile çalışanlar arasında kavga çıktı.

Kavgada, Samet Şahin, ağabeyi, Cevat Şahin ve Azat Çelik bıçaklanarak, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan Samet Şahin ve Azat Çelik’in hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

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