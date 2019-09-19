İstiklal Caddesi’nin yeni sanat merkezi: Meşher

Meşher Direktörü Bahattin Öztuncay açılış konuşmasında “Meşher’in donanımlı ekibinin sanat ve kültür dünyamıza büyük katkı sağlayacağana inanıyorum” dedi. Ayrıca kurum içinde kurgulayacakları ve üretecekleri sergiler ile Türkiye’de ve yurt dışında ilham verici bir diyalog zemini sağlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.



Osmanlı Türkçesinde sergi mekânı anlamına gelen Meşher, tarihi araştırmalardan güncel sanata uzanan kapsamlı sergilerinin yanı sıra atölye ve konferans gibi etkinlik serileriyle de zamanlar ve kültür arasında yeni diyalogların başlatılmasını destekleyecek. 2010-2019 yılları arasında Arter’e ev sahipliği yapan İstiklal Caddesi’ndeki Meymenet Han binasındaki Meşher’i küratör Karoly Aliotti “Bu binanın kemikleşmiş bir geçmişi olduğu için Arter taşınınca burayı yine bir sanat merkezi olarak devam ettirebileceğimizi düşündük” dedi ve ekledi: “Ekipçe, sanatta bir zaman kısıtlaması olmadığını düşünüyoruz. Konu itibarıyla sanatın, tasarımın, edebiyatın veya tarihin iç içe geçen büyük bir yumak olduğuna inanıyoruz ve bunların beraber işlendiği zaman fayda getirecek bir oluşum yaratabileceğine inanıyoruz.”









Mitoloji’den seramik sanatı



Mekânın ilk sergisi “Kalıpları Aşınca: Mit, Efsane ve Masallarla Avrupa’dan Çağdaş Seramik” farklı kültürlere ait, kuşaktan kuşağa aktarılan mitlerin günümüzdeki yankılarının ilham verici bir güncel sanat dalgası oluşturmasına dikkat çekiyor. Sergideki eserler, kabusların rüyalarla, güzelliğin dehşetle ve geçmişin günümüzle harmanlandığı bir evrenden doğuyor.