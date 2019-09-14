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14.09.2019 - 11:42 | | DHA

İstiklal Marşı töreninde fenalaştı... Özlem öğretmenden kahreden haber!

İstanbul Beylikdüzü'nde İstiklal Marşı töreni sırasında öğrencilerin gözü önünde yere yığılan öğretmen Özlem Balcı (43), yaşamını yitirdi. Balcı'nın kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

İstiklal Marşı töreninde fenalaştı... Özlem öğretmenden kahreden haber!

Beylikdüzü İhlas İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapan Özlem Balcı, dün okul çıkışı İstiklal Marşı töreni sırasında öğrencilerin gözü önünde fenalaştı. Yere yığılan Balcı'ya ilk müdahaleyi, meslektaşları yaptı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Balcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölümüyle okulu yasa boğan Balcı’nın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

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