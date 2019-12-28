İstinaf kararı araştırılacak

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Kesgin’in avukatı Özgür Ilgaz, dava konusu SMS’lerin Yavaş tarafından kabul edildiğini belirterek, bu SMS’lerin şantaj ve tehdit içerdiğini, soruşturmanın bu yönde genişletilmesini istediklerini söyledi. Yavaş’ın avukatı Hıfzı Çubuklu da müvekkili için “görevi kötüye kullanmak” suçundan beraat, “kişilerin huzur ve sükununu bozmak” suçundan ise düşme kararı verilmesini istedi. Mahkeme, daha önce Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kesgin hakkındaki hükmüne ilişkin istinaf kararının çıkıp çıkmadığının araştırılmasına ve karar çıkmışsa incelenmesine hükmetti. Soruşturmanın genişletilmesi taleplerini reddeden mahkeme duruşmayı erteledi.