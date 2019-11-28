‘İstismara takipsizlik kararı hak ihlalidir’

Anayasa Mahkemesi (AYM), 14 yaşındayken eniştesinin cinsel istismarına uğradığı yönündeki iddialarına savcılık tarafından takipsizlik kararı verilen genç kızı, yaptığı bireysel başvuruda haklı buldu. “Kötü muamele yasağı”nın ihlal edildiğine karar veren AYM, savcılığın delillerin toplanmasında ve değerlendirilmesinde hassas davranmadığına vurgu yaptı. Ankara’da 1997 doğumlu S.K., teyzesi Z.O.’nun 2014’teki boşanma davasında tanık olarak ifade verdi. S.K.’nın ifadesinde, eniştesi Ö.T.O.’nun kendisine 14 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunduğunu öne sürmesi üzerine, enişte hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonunda, S.K.’nın 8 yaşından beri öğrenme güçlüğü yaşadığı, babasının annesine uyguladığı kötü muamelelere tanık olduğu, ayrıca “obsesif kompulsif bozukluk majör depresyon” tanılarıyla takipli hasta olduğu öğrenildi. Enişte Ö.T.O. ise S.K.’ya yalan tanıklık yaptırıldığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

‘Deliller toplanmadı’

Savcılık, “kesin ve yeterli delil bulunmadığı” gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. S.K. da 18 yaşına girdikten sonra 2015’te Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, iddialara yönelik etkili soruşturma yapılmaması nedeniyle “kötü muamele yasağı”nın ihlal edildiğine hükmetti.Tanık olarak başvurucunun annesinin ve teyzesinin de beyanlarının alındığı belirtilen kararda, bu aşamada sonuca etkili başkaca delil toplanmadığı bildirildi.

Başvurucunun, eniştesi olan şüphelinin fiziksel temasları dışında kendisini telefonla arayarak cinsel içerikli sözler söylediği iddiaları hatırlatılan kararda, bu konuda da tespit yapılmadığına işaret edildi.

Kararda, cinsel dokunulmazlığın ihlal edilmesi iddialarına ilişkin delillerin toplanması için yeterli soruşturma yapıldığından söz edilemeyeceği vurgulandı. AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma açılmasına karar verdi.