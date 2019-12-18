18.12.2019 - 07:50 | | PAŞA ALYURT Ankara
İstismarcı babaya 30 yıl
Ankara’da boşanma aşamasında olduğu eşi Döndü Şengül’ü silahla öldüren Şükrü Şengül’ün kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme, sanığa indirimsiz olarak üst sınırdan 30 yıl hapis cezası verdi.
İstismarı ortaya çıkaran ve savcılığa şikayet eden Döndü Şengül, şikayetten günler sonra kocası tarafından öldürülmüştü. Mahkemenin emsal nitelikteki kararında, ayrıca sanığın velayet hakkının da 20 yıl süreyle kısıtlanması yönünde karar çıktı. Yaşanan olayların ardından mağdur çocuğun psikolojik tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.