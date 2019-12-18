İstismarcı babaya 30 yıl

İstismarı ortaya çıkaran ve savcılığa şikayet eden Döndü Şengül, şikayetten günler sonra kocası tarafından öldürülmüştü. Mahkemenin emsal nitelikteki kararında, ayrıca sanığın velayet hakkının da 20 yıl süreyle kısıtlanması yönünde karar çıktı. Yaşanan olayların ardından mağdur çocuğun psikolojik tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.



