Ä°sviÃ§re, mirasÃ§Ä±sÄ± Ã§Ä±kmayan kiÅŸinin yakÄ±nlarÄ±na ulaÅŸmak iÃ§in ilan verdi

Ä°sviÃ§re'de hayatÄ±nÄ± kaybeden Ãœmit Dilaver Ã–lmez'in mirasÃ§Ä±sÄ± ortaya Ã§Ä±kmayÄ±nca Ä°sviÃ§re ilanla KÃ¼tahyalÄ± olan Ã–lmez'in yakÄ±nlarÄ±na ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, KÃ¼tahya'da yaÅŸayan teknisyen Fikret Ã–lmez, "Benim akrabam olabilir" dedi. Ã–lmez, soyaÄŸacÄ± inceleme sonucuna gÃ¶re miras iÃ§in baÅŸvuruda bulunacak.

KÃ¼tahya'da 1929'da doÄŸan Ãœmit Dilaver Ã–lmez, Ä°sviÃ§re'nin ZÃ¼rih kentinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Sabah'Ä±n haberine gÃ¶re, ZÃ¼rih Miras Hukuku mahkemesi, Ä°sviÃ§re vatandaÅŸÄ± olan Ã–lmez'in yakÄ±nlarÄ±na tebliÄŸ amaÃ§lÄ± ve mirasÃ§Ä±larÄ±n tespiti iÃ§in gazeteye ilan verdi. Mahkeme, Ã–lmez'in babasÄ±nÄ±n adÄ±nÄ±n Ali Haydar, annesinin adÄ±nÄ±n ise MÃ¼nevver olduÄŸunu ilanda belirtti. Anne ve baba tarafÄ±ndan dede ve ninelerinin isimleri ise bilinmiyor.

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Bu durum KÃ¼tahyalÄ± olan Ã–lmez'in memleketinde heyecan yarattÄ±. KÃ¼tahya'nÄ±n TavÅŸanlÄ± ilÃ§esinde yaÅŸayan ve TÃ¼rk Telekom'da teknisyen olarak Ã§alÄ±ÅŸan 40 yaÅŸÄ±ndaki Fikret Ã–lmez, " Dilaver Ã–lmez bizim akrabamÄ±z olabilir. Yurt dÄ±ÅŸÄ±na giden yakÄ±nlarÄ±m vardÄ±. Ä°lÃ§e NÃ¼fus MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile temas kurarak gerekli araÅŸtÄ±rmayÄ± yapacaÄŸÄ±m. SoyaÄŸacÄ± sonucuna gÃ¶re miras iÃ§in baÅŸvuruda bulunacaÄŸÄ±z" dedi.

Ä°sviÃ§re'de vefat eden Ãœmit Dilaver Ã–lmez'in soyundan gelen olmazsa anne ve babasÄ±nÄ±n soyundan gelenlere, bu da olmazsa dede ve ninelerinin soyundan gelenlere miras verilecek.