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04.10.2019 - 13:37 | | İHA

İsyan ettiren görüntü sonrası flaş gelişme!

Sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk milletine, dini değerlere ve şehitlere küfür eden O.K.(17) isimli şahıs adliyeye sevk edildi.

İsyan ettiren görüntü sonrası flaş gelişme!
Bu görüntüsü isyan ettirmişti... Flaş gelişme!
Bu görüntüsü isyan ettirmişti... Flaş gelişme!
Bu görüntüsü isyan ettirmişti... Flaş gelişme!
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Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk milletine, şehitlere ve dini değerlere küfür ve hakaret eden O.K.(17) Sarıyer’de babasının evinde yakalanarak Üsküdar’daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne getirilmişti. Şahıs buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Vicdansız sürücü bebeğiyle bekleyen babaya böyle çarptı, kaçtıBursa’da vicdansız sürücünün kaldırımda bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp metrelerce havaya uçurduğu ve olay yerinden kaçtığı anlar kameralara yansıdı.
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